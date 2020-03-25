ИКЕА может снова отложить приход в Украину из-за пандемии

25 марта, 2020, 10:03

Шведская сеть товаров для дома IKEA анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса

Об этом говорится в официальном ответе IKEA на запрос агентства Интерфакс-Украина .

"Мы подтверждаем свою приверженность Украины и планы по выходу на украинский рынок, поэтому в связи с пандемией коронавируса анализируем возможные временные рамки и следующие шаги", - заявили в компании.

В частности, ранее компания сообщала о намерениях запустить e-commerce в Украине весной 2020 года.

"В течение этой чрезвычайной ситуации IKEA по всему миру придерживается указаний соответствующих органов государственной власти и Всемирной организации здравоохранения, ведь безопасность сотрудников, покупателей и партнеров является безусловным приоритетом", - резюмируется в комментарии.