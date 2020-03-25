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Espreso.tvОбществоВСУ получили от Укроборонпрома 6 модернизированных танков Т-64

ВСУ получили от Укроборонпрома 6 модернизированных танков Т-64

Львовский бронетанковый завод передал для нужд Министерства обороны Украины партию из 6 единиц танков Т-64

Об этом сообщает пресс служба Укроборонпрома.

"ГП "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передал для нужд Министерства обороны Украины очередную партию из 6 единиц танков Т-64", - говорится в сообщении.

По информации директора предприятия Виктора Андрощука, ремонт и модернизация бронетехники выполняется в рамках государственного контракта за 2019 год, поскольку он является переходным и должен быть полностью выполненным в конце второго квартала 2020 года.

Согласно контракту предприятие отправило уже более полусотни единиц отремонтированной и модернизированной бронетехники - это танки Т-64 и Т-72, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1, а также бронированные гусеничные пожарные машины ГПМ-54.

Андрощук также сообщил, что на предприятии самостоятельно шьют маски для нужд работников, чтобы придерживаться рекомендаций по карантинных мероприятий.

В Укроборонпроме отметили, что в начале 2020 года все предприятия бронетанкового дивизиона концерна демонстрируют постепенный рост производства по различным видам продукции и услуг, несмотря на национальный карантин и переход на частичный режим работы.

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"На фоне ситуации с коронавирусом, мы не должны забывать об обороноспособности страны, поэтому критически важно, чтобы с предприятиями оборонпрому быстрее были заключены договоры и началось финансирование в рамках нового ДОЗ, что позволит бесперебойное обеспечение наших Вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, а предприятия - работой ", - отметил заместитель гендиректора Укроборонпрома с бронетанковой, радиолокационной и специальной техники концерна Игорь Фоменко.

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