ВНО-2020 и вступительную кампанию перенесут из-за карантина, - МОН

25 марта, 2020, 15:22

Сроки проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в 2020 году перенесут на более поздние даты из-за продолжения карантина для предотвращения распространения коронавируса

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Отмечается, что в связи с решением Кабинета министров о продлении карантина до 24 апреля, все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продолжить карантинные меры до соответствующего срока.

"Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом ", - отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Также предполагается изменение формата проведения пробного внешнего независимого оценивания. Подробную информацию об этом МОН обещает обнародовать завтра.

17 марта 2020 года началась трансляция курсов по подготовке к ВНО во время карантина на ТК "Рада" и YouTube-канале МОН.

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