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Espreso.tvОбществоВласть не смогла подготовить украинцев к эпидемии, - Синютка

Власть не смогла подготовить украинцев к эпидемии, - Синютка

Действующая власть не смогла подготовить людей к эпидемии коронавируса в Украине, а взамен занималась продажей медицинских масок за границу

Об этом в эфире "Прямой" сказал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка.

"Уже три месяца прошло с того момента, когда мир впервые услышал о коронавирусе. И я убежден, что в глобальном мире любое правительство в эти три месяца, наверное, понимало, что эта беда рано или поздно придет в Украину. Наверное, это понимало каждое правительство, кроме украинского. Потому что, к сожалению, наша власть не смогла подготовить людей для того, чтобы встретить эпидемию.

Эти дела в отношении вывоза масок в Испанию ... Эти кадры, я убежден, обошли не только Украину, но и весь мир. Когда страна, которая сама не имеет достаточного количества (медицинских масок - ред.) для того, чтобы защитить своих людей, она занимается контрабандой, или незаконным вывозом. И власть до сих пор не дала адекватного ответа на это. Еще одна история, когда премьер-министр Словакии говорил о том, что за наличные представители Украины хотели продавать маски. Все это не только демонстрирует неготовность власти защитить украинцев. А также мародерские настроения, царящие в сегодняшней власти ", - отметил политик.

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