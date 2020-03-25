Владелец легендарного футбольного клуба вылечился от коронавируса
Об этом сообщает Sky Sports .
Маринакис рассказал, что домашний карантин помог ему вылечиться от коронавируса.
"После двух недель в полном соответствии с инструкциями моих врачей я прошел второй медицинский тест, который оказался отрицательным. Я остался дома, общался с друзьями и родственниками, много читал, смотрел телевизор, слушал музыку и провел много часов в интернете, все это помогло мне понять, что происходит в другом мире ", - рассказал грек.
Эванголос Маринакис является известным судовладельцем и политическим деятелем. В пятницу, 6 марта, он был на матче Чемпионшипа "Ноттингем Форест" - "Миллуолл" (0: 3). По информации журналиста Дэниэла Стори, в тот же день владелец встречался с игроками своей команды.
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"Ноттингем Форест" является одним из старейших футбольных клубов в истории. В 1979-м и 1980-м годах они выигрывали Лигу чемпионов.
- 10 марта Эвангелос Маринакис рассказал, что заражен коронавирусом.
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