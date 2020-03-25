В Италии маски для дайвинга превращают в аппараты для вентиляции легких
Об этом сообщает Mirror .
"Итальянские инженеры превращают маски для дайвинга в аппараты для искусственной вентиляции легких, чтобы помочь медикам бороться с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
Новый итальянский бизнес с 3D-принтерами Isinnova уже помог больницам с вентиляционными клапанами. Однако сейчас эта фирма начала делать 3D-принтеры, способные превращать маски для дайвинга в функциональные маски для кислородной терапии, которые являются критически важными для помощи людям с тяжелым течением Covid-19.
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Ранее сообщалось, что в связи с острым дефицитом аппаратов ИВЛ итальянским врачам был дан совет хранить это оборудование для спасения людей младше 60 лет.
Италия сейчас является одной из наиболее пораженных Covid-19 стран мира. Общее количество зараженных по состоянию на среду там превысила 69 000 человек, летальных случаев уже 6820, а выписаны 8326 человек.
По данным Worldometers, в мире зафиксировано 436 538 случаев заражения коронавирусом, из них 19 643 летальных и 111889 человек выздоровели.
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