В Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса
25 марта, 2020, 16:54
В Индии в честь коронавируса SARS-CoV-2 новорожденную девочку назвали Корона
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на издание DH .
Обосновывая это имя, дядя ребенка Нитеш Трипати сказал, что коронавирус "объединил" общество и "вдохновил" людей вести коллективную борьбу с ним.
"Вирус, несомненно, опасен. Он убил так много людей в мире. Но он также привил нам много хороших привычек", - добавил он.
Трипати заявил, что новорожденная была названа в честь COVID-19 после консультации с матерью и отцом, а также с другими членами семьи.
"Этот ребенок станет символом единства людей в борьбе с вирусом", - уверен дядя новорожденной.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о введении тотального карантина на три недели из-за пандемии коронавируса.
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