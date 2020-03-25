В Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса

25 марта, 2020, 16:54

В Индии в честь коронавируса SARS-CoV-2 новорожденную девочку назвали Корона

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на издание DH .

Обосновывая это имя, дядя ребенка Нитеш Трипати сказал, что коронавирус "объединил" общество и "вдохновил" людей вести коллективную борьбу с ним.

"Вирус, несомненно, опасен. Он убил так много людей в мире. Но он также привил нам много хороших привычек", - добавил он.

Трипати заявил, что новорожденная была названа в честь COVID-19 после консультации с матерью и отцом, а также с другими членами семьи.

"Этот ребенок станет символом единства людей в борьбе с вирусом", - уверен дядя новорожденной.