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Espreso.tvОбществоВ Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса

В Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса


фото: reuters
В Индии в честь коронавируса SARS-CoV-2 новорожденную девочку назвали Корона

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на издание DH .

Обосновывая это имя, дядя ребенка Нитеш Трипати сказал, что коронавирус "объединил" общество и "вдохновил" людей вести коллективную борьбу с ним.

"Вирус, несомненно, опасен. Он убил так много людей в мире. Но он также привил нам много хороших привычек", - добавил он.

Трипати заявил, что новорожденная была названа в честь COVID-19 после консультации с матерью и отцом, а также с другими членами семьи.

"Этот ребенок станет символом единства людей в борьбе с вирусом", - уверен дядя новорожденной.

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о введении тотального карантина на три недели из-за пандемии коронавируса.
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