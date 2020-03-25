В Украине создали антикризисный "мозговой" центр

25 марта, 2020, 11:33

В Украине запустили антикризисную платформу с представителями правительства, Офиса президента, общественных организаций и бизнеса. Эта платформа должна разработать стратегию Украины в условиях мирового экономического кризиса

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы уже знаем, что надо сделать, чтобы преодолеть вирус. В то же время страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы. Для этого, правительству нужна новая стратегия и совместные действия ", - заявил премьер, обосновывая необходимость создания антикризисной платформы.

По его словам, к антикризисному центру уже присоединилась ряд организаций, среди которых Национальная академия наук Украины, "Центр Разумкова", "Новая страна", "Украинский институт будущего" и другие.

"Я хочу лично поблагодарить всех, кто уже присоединился. Как было отмечено - сегодня важны согласованные действия. Мы должны объединиться и вместе работать на общую цель - преодолеть кризис и восстановить экономику ", - добавил Шмыгаль.