В Украине создали антикризисный "мозговой" центр
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Мы уже знаем, что надо сделать, чтобы преодолеть вирус. В то же время страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы. Для этого, правительству нужна новая стратегия и совместные действия ", - заявил премьер, обосновывая необходимость создания антикризисной платформы.
По его словам, к антикризисному центру уже присоединилась ряд организаций, среди которых Национальная академия наук Украины, "Центр Разумкова", "Новая страна", "Украинский институт будущего" и другие.
"Я хочу лично поблагодарить всех, кто уже присоединился. Как было отмечено - сегодня важны согласованные действия. Мы должны объединиться и вместе работать на общую цель - преодолеть кризис и восстановить экономику ", - добавил Шмыгаль.
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