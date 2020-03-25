В Украине ожидается солнце, ветер и потепление, но после придет похолодание с осадками, - синоптик Наталья Диденко

25 марта, 2020, 18:29

До конца текущей недели в Украине ожидается солнечная погода с ветром и постепенным потеплением, а с начала следующей недели - похолодание с осадками

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Повсюду в Украине - сухая воздушная масса. Ветер и в дальнейшем с северо-востока, умеренный, на юге еще останется сильным. Температура воздуха уже ближайшей ночью немного мягче, хотя небольшие "минусы" еще удержатся, а завтра днем потеплеет до +7. .. + 13 градусов ", - рассказала Диденко.

В Киеве 26 марта будет сухо и солнечно, ночью до -2 ° C, днем - около + 10 ° C.

"На протяжении пятницы, субботы, воскресенья в Украине потеплеет до +11 ... + 16 градусов. Очередное похолодание с дождями и, возможно, даже мокрым снегом придет в следующий вторник, 31 марта", - добавила Диденко.