В Украине 136 человек заразились коронавирусом, - глава ЦОС
25 марта, 2020, 20:46
В Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 136
Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире "Украинского радио", передает РБК-Украина .
По его словам, сейчас новые случаи обнаруживаются.
"По состоянию на сейчас мы уже имеем информацию о 136 случаях, лаборатнорно подтвержденных", - заявил Кузин.
Кроме того, отныне Центр общественного здоровья каждый день в 10 часов утра будет предоставлять официальную информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.
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