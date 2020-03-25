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Espreso.tvОбществоВ Украине 136 человек заразились коронавирусом, - глава ЦОС

В Украине 136 человек заразились коронавирусом, - глава ЦОС


фото: UATV
В Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 136

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире "Украинского радио", передает РБК-Украина .

По его словам, сейчас новые случаи обнаруживаются.

"По состоянию на сейчас мы уже имеем информацию о 136 случаях, лаборатнорно подтвержденных", - заявил Кузин.

Кроме того, отныне Центр общественного здоровья каждый день в 10 часов утра будет предоставлять официальную информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.

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