В Украине 136 человек заразились коронавирусом, - глава ЦОС

25 марта, 2020, 20:46

В Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 136

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире "Украинского радио", передает РБК-Украина .

По его словам, сейчас новые случаи обнаруживаются.

"По состоянию на сейчас мы уже имеем информацию о 136 случаях, лаборатнорно подтвержденных", - заявил Кузин.

Кроме того, отныне Центр общественного здоровья каждый день в 10 часов утра будет предоставлять официальную информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.