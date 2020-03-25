В США молодежь устроила вечеринку против карантина: один участник заразился коронавирусом
Как сообщает CNN , после вечеринки у одного из ее участников диагностировали коронавирус.
По словам губернатора штата Энди Бишара, участники вечеринки специально собрались вместе, думая, что они "неуязвимы для вируса".
Он убежден, что они хотели бросить вызов ограничениям, которые вводит власть.
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Он призвал молодых людей не игнорировать рекомендации о самоизоляции, поскольку человек может распространять коронавирус, даже не имея симптомов.
Бишар отметил, что в Кентукки зарегистрировано по меньшей мере 163 случая заболевания Covid-19.
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