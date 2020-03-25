В России напали на Навального вблизи редакции "Эха Москвы"

25 марта, 2020, 18:02

Группа неизвестных напала в Москве на российского оппозиционера Алексея Навального, который в прошлом году отсидел месяц в тюрьме за призыв к участию в несанкционированной акции

Как сообщил на своей странице в Twitter сам политик, нападение произошло 25 марта, когда он приехал на радиостанцию "Эхо Москвы", куда его пригласили для участия в программе "Условно ваш" Егора Жукова.

"Пришел на "Эхо". У входа три дегенерата. Осыпали меня мукой и облили кислым молоком каким-то. Наверное, все еще с коронавирусом. А вы говорите, карантин", - пишет Навальный.

Отряды Путина в действии. Пришёл на «Эхо». У входа три дегенерата. Обсыпалы меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите карантин pic.twitter.com/J4hr9fT1xv - Alexey Navalny (@navalny) March 25, 2020

Стоит отметить, что на него и представителей его Фонда борьбы с коррупцией нападали и раньше.

Например, в 2017 году Алексея Навального облили зеленкой, после чего ему пришлось делать операцию. На юриста ФБК Любовь Соболь неоднократно нападали, когда она баллотировалась на выборах в Московскую гордуму летом 2019 года, - в частности, женщину обливали неизвестной жидкостью, когда она выходила из дома.