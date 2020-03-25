 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ правительстве пообещали государственные выплаты всем, кто остался без работы из-за карантина

В правительстве пообещали государственные выплаты всем, кто остался без работы из-за карантина


фото: kmu.gov.ua
Украинцам, оставшимся без работы, или которые не смогут работать из-за карантина, государство выплатит финансовую помощь в установленном законодательством размере так называемого стабилизационного фонда, который вскоре сформируют

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире одного из телеканалов и добавил, что средства будут платить для того, чтобы люди смогли находиться дома в период карантина, передает УНИАН .

"Доплаты, о которых я говорил, социальные выплаты, они могут осуществляться фондом страхования на случай безработицы уже сейчас ... Мы точно обеспечим выплату всем, кто официально находился в отпуске или был уволен с работы", - сказал Шмыгаль.

Общая программа поддержки людей будет внедрена в апреле-мае. Ведется работа для того, чтобы предоставить единовременную финансовую поддержку пенсионерам на время карантина.

Премьер-министр добавил, что в ближайшее время в Украине появится стратегический экономический совет развития страны, вместе с которой принимать шаги для наиболее мягкого прохождения экономического кризиса и дальнейшего развития экономики после нее.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 марта, 2020 среда

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

25 марта, 2020 среда

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать