В правительстве пообещали государственные выплаты всем, кто остался без работы из-за карантина

25 марта, 2020, 11:11

Украинцам, оставшимся без работы, или которые не смогут работать из-за карантина, государство выплатит финансовую помощь в установленном законодательством размере так называемого стабилизационного фонда, который вскоре сформируют

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире одного из телеканалов и добавил, что средства будут платить для того, чтобы люди смогли находиться дома в период карантина, передает УНИАН .

"Доплаты, о которых я говорил, социальные выплаты, они могут осуществляться фондом страхования на случай безработицы уже сейчас ... Мы точно обеспечим выплату всем, кто официально находился в отпуске или был уволен с работы", - сказал Шмыгаль.

Общая программа поддержки людей будет внедрена в апреле-мае. Ведется работа для того, чтобы предоставить единовременную финансовую поддержку пенсионерам на время карантина.

Премьер-министр добавил, что в ближайшее время в Украине появится стратегический экономический совет развития страны, вместе с которой принимать шаги для наиболее мягкого прохождения экономического кризиса и дальнейшего развития экономики после нее.