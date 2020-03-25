В правительстве пообещали государственные выплаты всем, кто остался без работы из-за карантина
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире одного из телеканалов и добавил, что средства будут платить для того, чтобы люди смогли находиться дома в период карантина, передает УНИАН .
"Доплаты, о которых я говорил, социальные выплаты, они могут осуществляться фондом страхования на случай безработицы уже сейчас ... Мы точно обеспечим выплату всем, кто официально находился в отпуске или был уволен с работы", - сказал Шмыгаль.
Общая программа поддержки людей будет внедрена в апреле-мае. Ведется работа для того, чтобы предоставить единовременную финансовую поддержку пенсионерам на время карантина.
Премьер-министр добавил, что в ближайшее время в Украине появится стратегический экономический совет развития страны, вместе с которой принимать шаги для наиболее мягкого прохождения экономического кризиса и дальнейшего развития экономики после нее.
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