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Espreso.tvОбществоВ ОП рассказали о втором рейсе с медицинским грузом из Китая

В ОП рассказали о втором рейсе с медицинским грузом из Китая

Вскоре в Китай отправится грузовой самолет, который доставит в Украину следующую партию тестов и медицинских средств для борьбы с распространением коронавируса

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Кирилл Тимошенко, сообщается на сайте Офиса.

"Мы зафрахтовали грузовой самолет казахстанской компании, который обойдется Украине дешевле, чем полеты большого военного Ил-76. Борт вылетит из Астаны сегодня ночью. В четверг в полдень он должен приземлиться в Китае и начать загрузку. Сейчас состав в Китае загружен на три полета", - объяснил Тимошенко.

По его словам, очередным рейсом в Украину должно быть доставлено 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов, а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок, которые вскоре поступят на аптечные склады и в сети аптек.

"ПЦР-тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом - военным самолетом - из Китая было доставлено 50 000 ПЦР-тестов. Завтра будет грузиться новый борт, на котором прибудет 100 тысяч тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украину поступит еще 100 тысяч таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 тысяч ПЦР-тестов ", - сообщил Тимошенко.

Он добавил, что планируется поступление еще несколько таких партий из-за рубежа.

В то же время чиновник подчеркнул, что уже началось производство отечественных тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которые поступят в медучреждения ориентировочно за 10 дней.

Тимошенко напомнил, что до сих пор Украина обеспечена запасом импортных ПЦР-тестов.

"То есть, на первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции. Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЦР-тестов, мы остановим закупки", - отметил заместитель руководителя ОП.

Он отметил, что сейчас все регионы Украины уже получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты для проведения исследований образцов биоматериала.

"По нашей информации, сегодня в каждой области должны заработать лаборатории ПЦР-диагностикой. Мы их обеспечили необходимыми системами тестирования, оборудованием и реагентами. Это позволит увеличить количество исследований", - подчеркнул Тимошенко.

Он напомнил, что в Украине первым рейсом из Китая доставлены 250 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики, которые позволяют быстро понять, стоит ли человеку проходить более глубокое тестирование в лаборатории с использованием метода полимеразной цепной реакции.

Отмечается, что экспресс-тесты уже поступили медикам и Госпогранслужбе и сегодня покрывают их потребность.

"Также несколько компаний в Украине уже наладили производство защитных медицинских костюмов - они будут делать минимум по две тысячи костюмов в день", - добавил заместитель руководителя ОП.

При этом он обратился ко всем производителям, которые могут производить медицинские средства защиты - маски, костюмы, перчатки, - с просьбой максимально быстро запускать это производство и поставлять в аптечные сети или медучреждения.

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