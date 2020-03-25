В Минздраве подтвердили данные о 113 случаев коронавируса в Украине
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19.
Случаи выявлено:
Волынская обл. - 1 за последние сутки;
Днепропетровская обл. - 2;
Донецкая обл. - 1;
Житомирская обл. - 2 (1 летальный)
Запорожская обл. - 2 в течение суток;
Ивано-Франковская обл. - 5 (1 летальный)
Киев - 31, из них 2 в течение суток;
Киевская область - 22, из них 7 в течение суток;
Луганская обл. - 1 в течение суток;
Львовская обл. - 2;
Одесская обл. - 1 в течение суток;
Тернопольская обл. - 4, из которых 2 в течение последних суток;
Черкасская обл. - 1;
Черновицкая обл. - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток.
Отметим, что сейчас стало известно, что на Тернопольщине зафиксировали первую смерть от коронавируса
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 900 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
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- Утром 25 березняу ДСНС уже сообщали о 113 случаев коронавируса в Украине .
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