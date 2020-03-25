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Espreso.tvОбществоВ Минздраве подтвердили данные о 113 случаев коронавируса в Украине

В Минздраве подтвердили данные о 113 случаев коронавируса в Украине


фото: reuters
В Министерстве здравоохранения подтвердили информацию о 113 случаев коронавируса в Украине, которую ранее обнародовали в ГСЧС

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19.

Случаи выявлено:

Волынская обл. - 1 за последние сутки;

Днепропетровская обл. - 2;

Донецкая обл. - 1;

Житомирская обл. - 2 (1 летальный)

Запорожская обл. - 2 в течение суток;

Ивано-Франковская обл. - 5 (1 летальный)

Киев - 31, из них 2 в течение суток;

Киевская область - 22, из них 7 в течение суток;

Луганская обл. - 1 в течение суток;

Львовская обл. - 2;

Одесская обл. - 1 в течение суток;

Тернопольская обл. - 4, из которых 2 в течение последних суток;

Черкасская обл. - 1;

Черновицкая обл. - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток.

Отметим, что сейчас стало известно, что на Тернопольщине зафиксировали первую смерть от коронавируса

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 900 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

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