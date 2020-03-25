В Германии самая низкая смертность от COVID-19 из-за массового тестирования, - WP

25 марта, 2020, 15:35

С начала эпидемии коронавируса в Германии отслеживали цепь распространения инфекции, тестировали население и локализовали источники вируса

Такой подход обеспечил самую низкую смертность от коронавируса, несмотря на большое количество инфицированных, пишет американское издание The Washington Post .

Эксперты считают, что причина различий в показателях смертности заключается в том, что в Германии применялся другой подход. В первые дни вспышки вируса, в Германии тщательно отслеживали всю цепь распространения коронавируса. Таким образом, в стране располагают более точными данными распространения болезни, чем в тех странах, где реагируют непосредственно на проявление симптомов.

В то время как в соседней Франции зарегистрировано более 20 тысяч случаев, смертность в Германии - существенно ниже. В Италии 9,5% инфицированных умерли, во Франции этот показатель составляет 4,3%, в то время, как в Германии - 0,4%.

"Сначала, когда у нас было относительно немного случаев, когда речь шла о том, чтобы их найти и изолировать, мы в Германии неплохо справились ... это - главная причина", - пояснил Рейнхард Буссе, глава департамента управления здравоохранения в Берлинском технологическом университете.

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Кроме того, важным фактором эксперты называют общее тестирование. Так, за время эпидемии в Германии обнаружили 31150 случаев заболевания.

Кристиан Дростен, вирусолог из больницы Charité в Берлине, пояснил, что высокий диагностический потенциал в Германии обеспечил преимущество на этапе первичного выявления эпидемии. При этом, подобная ситуация вокруг борьбы с пандемией - в Норвегии, где также применяют метод общего тестирования для выявления болезни.

Немецкие эпидемиологи считают, что вспышка коронавируса в стране приходится на период, когда молодые люди, будучи инфицированными, возвращались в Германию из-за границы после каникул.