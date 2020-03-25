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Espreso.tvОбществоВ Черновицкой области количество больных коронавирусом возросло до 42 человек

В Черновицкой области количество больных коронавирусом возросло до 42 человек

В Черновицкой области подтвердили 4 новых случая заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщил в Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел очередные исследования анализов 32 образцов, которые были отобраны врачами и направлены в лабораторный центр", - рассказал Осачук.

Глава Черновицкой ОГА отметил, что лаборатория обнаружила 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

"Это - две женщины и двое мужчин. Из четырех человек, инфицированных, одна вернулась из Италии, а трое контактировали с ранее инфицированными. Двое из них - из села Колинковцы Хотинского района, один из Лужан Кицманского района и один человек из города Черновцы" , - сообщил Осачук.

Глава Черновицкой ОГА также добавил, что общее количество людей с диагностированным коронавирусом в области сейчас составляет 42 человека.

  • Напомним, в Тернопольской области количество больных на COVID-19 выросло до восьми.
  • На Сумщине зафиксировали первый случай заболевания COVID-19.

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