Украинцев на самоизоляции планируют контролировать с помощью мобильного приложения, - МВД
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает hromadske .
"Те лица, в отношении которых установлено, что они контактировали с теми, кто заболел коронавирусом, или те, кто уже болеет коронавирусом, чтобы они имели такие программы в своих телефонах, и мы могли контролировать, чтобы они не могли выходить из своего дома , где они занимаются самоизоляцией", - заявил он.
Геращенко добавил, что подобные решения были реализованы в Польше и Южной Корее.
Министерство внутренних дел предложит правительству разрешить Государственной пограничной службе передавать местным властям информацию о людях, которые пересекли границу и обязаны находиться на карантине, чтобы местные органы могли это контролировать.
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