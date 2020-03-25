Украинцев на самоизоляции планируют контролировать с помощью мобильного приложения, - МВД

25 марта, 2020, 16:09

Министерства внутренних дел и цифровой трансформации совместно разрабатывают нормативно-правовые акты и приложения, которые позволят с помощью мобильных телефонов контролировать самоизоляцию зараженных людей и контактных лиц

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает hromadske .

"Те лица, в отношении которых установлено, что они контактировали с теми, кто заболел коронавирусом, или те, кто уже болеет коронавирусом, чтобы они имели такие программы в своих телефонах, и мы могли контролировать, чтобы они не могли выходить из своего дома , где они занимаются самоизоляцией", - заявил он.

Геращенко добавил, что подобные решения были реализованы в Польше и Южной Корее.

Министерство внутренних дел предложит правительству разрешить Государственной пограничной службе передавать местным властям информацию о людях, которые пересекли границу и обязаны находиться на карантине, чтобы местные органы могли это контролировать.