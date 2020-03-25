Украина на карантине: что ждет страну в следующие несколько недель. Стрим с Руденко ВЖИВУЮ

25 марта, 2020, 14:16

Украина на карантине. Действия власти, граждан. Что ждет страну в следующие несколько недель

Об этом и многом другом Сергей Руденко пообщается с народным депутатом VII и VIII созывов, заместителем головы ВО Свобода Андреем Ильенко.

Оставляйте свои вопросы в комментариях на наших платформах: трансляция ниже на нашем Facebook и YouTube.

И не забывайте подписываться на наши страницы, чтобы всегда быть в курсе событий!