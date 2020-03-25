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Espreso.tvОбществоУкраина на карантине: что ждет страну в следующие несколько недель. Стрим с Руденко ВЖИВУЮ

Украина на карантине: что ждет страну в следующие несколько недель. Стрим с Руденко ВЖИВУЮ

Украина на карантине. Действия власти, граждан. Что ждет страну в следующие несколько недель

Об этом и многом другом Сергей Руденко пообщается с народным депутатом VII и VIII созывов, заместителем головы ВО Свобода Андреем Ильенко.

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