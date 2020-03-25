Террористы "ДНР" объявили Порошенко "в розыск" по обвинению в убийстве "Моторолы"

25 марта, 2020, 16:07

Так называемая генеральная прокуратура "ДНР" открыла "уголовное дело" в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства одного из лидеров боевиков Арсена Павлова с позывным Моторола

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемую "Генпрокуратуру" ДНР ".

По версии террористов, Порошенко, будучи президентом Украины, утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова. Отмечается, что пятый президент объявлен в розыск.

Уточняется, что "уголовное дело" было возбуждено в феврале 2020 по части 4 статьи 230 "Уголовного кодекса ДНР" (организация террористической деятельности). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 7 февраля 2017 года в 6:12 в результате подрыва в собственном кабинете погиб боевик "ДНР" , командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви".

Напомним, 16 октября 2016 года в лифте жилого дома в Донецке во время взрыва бомбы был убит Моторола - командир бандформирования боевиков "Спарта" Арсений Павлов.

Террористы "ДНР" обвинили в случившемся украинских диверсантов .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184251