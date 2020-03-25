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Espreso.tvОбществоТаиланд закрыл границы из-за коронавируса

Таиланд закрыл границы из-за коронавируса


фото: reuters
Правительство Таиланда в связи с пандемией коронавируса закрывает границы страны для иностранцев

Об этом сообщает Prachatai .

"Правительство Таиланда сегодня объявило о чрезвычайном положении и активировало Указ о чрезвычайных ситуациях 2005 года, с целью борьбы со вспышкой эпидемии Covid-19 в Таиланде, закрыв государственные границы и приказав публичным учреждениям высокого риска закрыться", - говорится в сообщении.

Сейчас в Таиланде зафиксировано 934 случая коронавируса, из них 4 - летальные.

Начиная с 26 марта в стране будут закрыты все пункты пропуска на границе для иностранцев. Исключением станут лишь граждане Таиланда, дипломаты и их семьи, а также иностранцы с разрешениями на работу или другими официальными документами, позволяющими им работать в стране.

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Как сообщалось, правительство Таиланда с 26 марта вводит чрезвычайное положение в стране в связи со вспышкой коронавируса.

По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По данным Worldometers, в мире зафиксировано 436 538 случаев заражения коронавирусом, из них 19 643 летальных и 111889 человек выздоровели.

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