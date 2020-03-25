Субсидии на следующий период перейдут автоматически, украинцам не нужно никуда обращаться, - правительство

25 марта, 2020, 15:40

Правительство приняло решение, согласно которому жилищные субсидии на следующий период будут переназначать автоматически без обращения граждан

Об этом на заседании правительства сказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает Еспресо.TV

"Указанный законопроект усиливает программу жилищных субсидий. Что мы предлагаем? В период карантина будет запрещено прекращение назначения жилищных субсидий. Второе, мы предлагаем назначать субсидию на следующий период всем домохозяйствам, которые ее получали в 2019-2020 годах без обращения граждан", - отметила Лазебная.

По ее словам, для граждан, потерявших работу, вместо заработной платы при назначении субсидии будет учитываться пособие по безработице.

"Мы предлагаем предоставлять дополнительную компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получателям жилищных субсидий на период карантина путем увеличения социальных нормативов на 50% на электроэнергию, природный газ, водоотведение, холодную и горячую воду", - отметила Лазебная.

Минсоцполитики также настаивает, что базовый процент оплаты за коммунальные услуги в размере 15% не должен быть увеличен до 20%.

"Поскольку мы принимаем решение всем переназначать автоматически, надо оставлять 15%", - отметила министр.