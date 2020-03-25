Субсидии на следующий период перейдут автоматически, украинцам не нужно никуда обращаться, - правительство
Об этом на заседании правительства сказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает Еспресо.TV
"Указанный законопроект усиливает программу жилищных субсидий. Что мы предлагаем? В период карантина будет запрещено прекращение назначения жилищных субсидий. Второе, мы предлагаем назначать субсидию на следующий период всем домохозяйствам, которые ее получали в 2019-2020 годах без обращения граждан", - отметила Лазебная.
По ее словам, для граждан, потерявших работу, вместо заработной платы при назначении субсидии будет учитываться пособие по безработице.
"Мы предлагаем предоставлять дополнительную компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получателям жилищных субсидий на период карантина путем увеличения социальных нормативов на 50% на электроэнергию, природный газ, водоотведение, холодную и горячую воду", - отметила Лазебная.
Минсоцполитики также настаивает, что базовый процент оплаты за коммунальные услуги в размере 15% не должен быть увеличен до 20%.
"Поскольку мы принимаем решение всем переназначать автоматически, надо оставлять 15%", - отметила министр.
- Напомним, из-за карантина субсидии в Украине, чтобы поддержать население, увеличат в среднем на 300 грн, ранее сообщил премьер-министр Шмыгаль.
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