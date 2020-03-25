 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСоздатели игры Minecraft открыли бесплатный доступ к образовательному контенту в условиях карантина

Создатели игры Minecraft открыли бесплатный доступ к образовательному контенту в условиях карантина


фото: Minecraft
Разработчики компьютерной игры Minecraft предоставили бесплатный доступ к образовательному контенту в пределах версии Education Edition до 30 июня 2020 года, чтобы родители и учителя могли заниматься с детьми в условиях карантина

Об этом сообщает блог Minecraft .

"Если вы перейдете на Minecraft Marketplace, вы найдете несколько наших любимых уроков по Minecraft: Education Edition в совершенно новой категории "Образование". В эти образовательные миры можно играть самостоятельно, с детьми, родителями или друзьями", - говорится в сообщении.

Так, пользователи смогут, например, "посетить" Международную космическую станцию или исследовать внутреннюю часть человеческого глаза, изучить возобновляемые источники энергии, морскую биологию и историю Греции.

Все миры игры бесплатно загружаются до 30 июня 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 марта, 2020 среда

больше новостей

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать