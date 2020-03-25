Создатели игры Minecraft открыли бесплатный доступ к образовательному контенту в условиях карантина
25 марта, 2020, 20:48
Разработчики компьютерной игры Minecraft предоставили бесплатный доступ к образовательному контенту в пределах версии Education Edition до 30 июня 2020 года, чтобы родители и учителя могли заниматься с детьми в условиях карантина
Об этом сообщает блог Minecraft .
"Если вы перейдете на Minecraft Marketplace, вы найдете несколько наших любимых уроков по Minecraft: Education Edition в совершенно новой категории "Образование". В эти образовательные миры можно играть самостоятельно, с детьми, родителями или друзьями", - говорится в сообщении.
Так, пользователи смогут, например, "посетить" Международную космическую станцию или исследовать внутреннюю часть человеческого глаза, изучить возобновляемые источники энергии, морскую биологию и историю Греции.
Все миры игры бесплатно загружаются до 30 июня 2020 года.
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