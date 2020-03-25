Санитарный кордон, тестирование групп риска, обсервациям путешественников: доктор медицины Ивасюк назвал способы борьбы с пандемией

25 марта, 2020, 15:30

Бывший народный депутат, доктор медицины Валерий Ивасюк рассказал, что поможет остановить эпидемию распространения коронавируса

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV

"Первое - это жесткий санитарный кордон по всему периметру государственной границы. Второе - это обязательное, государством организованная в специальных медицинских учреждениях, обсервациям всех, кто пересекает границу того или иного государства. И недопущение частной или домашней, на усмотрение самого подозреваемого на то, что он инфицирован, обсервации. Третье - обязательное тестирование как можно большего количества людей, особенно групп риска - это медиков, тех, кто пересекает границу и это контактные лица тест-системами на сам вирус. Это тест системы цепной полимеразной реакции на РНК вируса ", - сказал Ивасюк.

Он отметил, что эти тест-системы сразу дают правильный результат, в отличие от систем на антитела - быстрые или длинные тесты, которые срабатывают только тогда, когда болезнь уже в развитии. Эти тест-системы могут давать ошибочный результат и человек думает, что не имеет вируса, но он является источником заражения.

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