Результат - за пять минут: в Сингапуре разработали новый тест на коронавирус
Как сообщает The Straits Times , после того, как разработку утвердят, это будет самый быстрый тест на коронавирус.
"Мы ожидаем, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получено в течение месяца", - сказала руководитель лаборатории профессор Джеки Ин.
При тестировании используют выделение людей, взятые с помощью мазка. Затем собранный материал помещают на анализ в портативное устройство.
Джеки Ин рассказала, что разработка протестовали в одной из больниц Сингапура, используя образцы реальных пациентов.
Читайте также: Сингапур ввел штраф в $ 10 тысяч за первое нарушение режима самоизоляции
Она отметила, что тесты показали высокую точность.
Напомним, в Таиланде ученые разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса COVID-19, который показывает результат уже через 30-45 минут.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона