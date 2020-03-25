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Espreso.tvОбществоРезультат - за пять минут: в Сингапуре разработали новый тест на коронавирус

Результат - за пять минут: в Сингапуре разработали новый тест на коронавирус


фото: reuters
В Сингапуре лаборатория NanoBio при Агентстве по науке, технологиям и исследованиям разработала новый экспресс-тест на коронавирус, который показывает результат в течение пяти минут

Как сообщает The Straits Times , после того, как разработку утвердят, это будет самый быстрый тест на коронавирус.

"Мы ожидаем, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получено в течение месяца", - сказала руководитель лаборатории профессор Джеки Ин.

При тестировании используют выделение людей, взятые с помощью мазка. Затем собранный материал помещают на анализ в портативное устройство.

Джеки Ин рассказала, что разработка протестовали в одной из больниц Сингапура, используя образцы реальных пациентов.

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Она отметила, что тесты показали высокую точность.

Напомним, в Таиланде ученые разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса COVID-19, который показывает результат уже через 30-45 минут.

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