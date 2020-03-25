Рейтинг Трампа вырос до 49% на фоне борьбы с коронавирусом, - опрос
Указанный Gallup результат является самым высоким за время президентства Трампа и совпадает с показателями января-февраля 2020 года во время судебного процесса против президента в Сенате.
В начале марта уровень поддержки действий Трампа составил 44%.
Действия Трампа в рамках борьбы с пандемией положительно оценили 60%, а отрицательно - 38%. 94% республиканцев, 60% независимых избирателей и 27% демократов одобрительно отзываются об усилиях Трампа в борьбе с коронавирусом.
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Как отмечает Gallup, шансы на переизбрание президента во время кризисов, которые представляют угрозу для национальной безопасности, существенно повышаются.
В феврале-марте в США сезон праймериз, уже в июле и августе состоятся съезды Демократической и Республиканской партий соответственно, которые утвердят кандидатов в президенты .
У республиканцев безальтернативным выдвиженцем является 45-й президент США Дональд Трамп. Среди демократов наибольшие шансы получить партийную номинацию имеет Джо Байден .
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