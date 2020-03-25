"Самый большой пакет в истории": США выделят 2 триллиона долларов для спасения экономики

25 марта, 2020, 15:01

Конгресс США и представители администрации американского президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении 2 трлн долларов для стимулирования экономики и борьбы с последствиями пандемии коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

Вероятно, Сенат проголосует за указанный пакет помощи в среду, 25 марта, после чего законопроект поддержит Палата представителей.

Лидер Демократической партии Сената Чак Шумер назвал эту сумму "самым большим спасительным пакетом в американской истории".

В свою очередь, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл рассказал, что финансовый пакет рассчитан помочь американцам во время массовых увольнений, увеличить страхование по безработице и предоставить большие кредиты малым предприятиям.

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Текст законодательного акта должен быть доступен не позднее среды, 25 марта.