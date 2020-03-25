"Новая почта" будет доставлять товары для больниц, детских домов и военных бесплатно
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Отныне мы бесплатно доставляем средства индивидуальной защиты и все необходимое для борьбы с вирусом в медицинские учреждения, детские дома, военнослужащих и незащищенным слоям населения совместно с общественными организациями и благотворительными фондами", - говорится в сообщении.
Компания приглашает к участию в проектах:
- Некоммерческие организации (волонтерские организации и благотворительные фонды), которые производят и распространяют бесплатно средства индивидуальной защиты.
- Действующих участников программы "Гуманитарная почта Украины", которые будут распространять средства защиты.
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