"Новая почта" будет доставлять товары для больниц, детских домов и военных бесплатно

25 марта, 2020, 12:38

Почтовый оператор "Новая почта" бесплатно будет доставлять необходимые для борьбы с коронавирусом товары в больницы, детские дома, военнослужащих и незащищенным слоям населения

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Отныне мы бесплатно доставляем средства индивидуальной защиты и все необходимое для борьбы с вирусом в медицинские учреждения, детские дома, военнослужащих и незащищенным слоям населения совместно с общественными организациями и благотворительными фондами", - говорится в сообщении.

Компания приглашает к участию в проектах:

- Некоммерческие организации (волонтерские организации и благотворительные фонды), которые производят и распространяют бесплатно средства индивидуальной защиты.

- Действующих участников программы "Гуманитарная почта Украины", которые будут распространять средства защиты.