"Необходимо сохранить рабочие места": Украинский культурный фонд просит правительство сохранить финансирование Института книги и Госкино
Об этом говорится в обнародованном в Facebook заявлении Фонда.
"Обращаемся к правительству Украины в связи с тяжелейшей ситуацией, складывающейся в сфере украинской культуры из-за распространения эпидемии коронавируса и внедрения карантина на территории Украины. Сейчас необходимо сохранить рабочие места и надлежащее по безопасности состояние культурных учреждений. Для этого очень важно отказаться от потенциального сокращение расходов на оплату труда. Принципиально важно воспользоваться всеми возможностями, которые имеют Украинский культурный фонд и Украинский институт книги, на решение проблем, которые возникают из-за нынешнего кризиса", - говорится в заявлении.
Представители Фонда призвали Кабмин прислушиваться к предложениям по переформатированию программ из-за вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, и сохранить финансирование культурных проектов.
"Важно сохранить и способствовать программам УИК по поддержке украинской книгоиздательской отрасли, которая достигла значительных успехов в течение последнего десятилетия. То же касается и производства кино: успех последних лет был возможным благодаря устойчивости поддержки через механизмы Госкино, поскольку создание фильма - это многолетний процесс. Резкое прекращение поддержки обесценит уже сделанные инвестиции (в частности, софинансирование от международных партнеров), спровоцирует деквалификацию и потерю кадров ", - отметили представители Фонда.
- Напомним, ранее нардеп "слуга" Евгения Кравчук заявила, что Минфин планирует полностью урезать финансирование Госкино и Института книги из-за эпидемии коронавируса.
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