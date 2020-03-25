"Необходимо сохранить рабочие места": Украинский культурный фонд просит правительство сохранить финансирование Института книги и Госкино

25 марта, 2020, 21:37

Украинский культурный фонд обратился к правительству с просьбой сохранить финансирование Украинского института книги, Госкино и культурных проектов

Об этом говорится в обнародованном в Facebook заявлении Фонда.

"Обращаемся к правительству Украины в связи с тяжелейшей ситуацией, складывающейся в сфере украинской культуры из-за распространения эпидемии коронавируса и внедрения карантина на территории Украины. Сейчас необходимо сохранить рабочие места и надлежащее по безопасности состояние культурных учреждений. Для этого очень важно отказаться от потенциального сокращение расходов на оплату труда. Принципиально важно воспользоваться всеми возможностями, которые имеют Украинский культурный фонд и Украинский институт книги, на решение проблем, которые возникают из-за нынешнего кризиса", - говорится в заявлении.

Представители Фонда призвали Кабмин прислушиваться к предложениям по переформатированию программ из-за вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, и сохранить финансирование культурных проектов.

"Важно сохранить и способствовать программам УИК по поддержке украинской книгоиздательской отрасли, которая достигла значительных успехов в течение последнего десятилетия. То же касается и производства кино: успех последних лет был возможным благодаря устойчивости поддержки через механизмы Госкино, поскольку создание фильма - это многолетний процесс. Резкое прекращение поддержки обесценит уже сделанные инвестиции (в частности, софинансирование от международных партнеров), спровоцирует деквалификацию и потерю кадров ", - отметили представители Фонда.