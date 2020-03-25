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Espreso.tvОбщество"Не опорная больница", - Кличко прокомментировал сообщение об отказе врачей обслуживать пациентов с коронавирусом

"Не опорная больница", - Кличко прокомментировал сообщение об отказе врачей обслуживать пациентов с коронавирусом


фото: reuters
Мэр города Виталий Кличко отметил, что Киевская городская больница № 8 не входит в перечень опорных для лечения коронавируса

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

Виталий Кличко на брифинге ответил на вопрос журналистов относительно 8-й клинической больницы Киева.

Он прокомментировал сообщение журналистки Татьяны Даниленко, которая заявила, что больница отказалась принимать пациентов с подозрением на коронавирус, а главный врач забаррикадировался в собственном кабинете:

"Хочу еще раз подчеркнуть, что 8-я больница не входит в перечень больниц, которые определены, как опорные".

"Как опорных больниц для приема на коронавирус", - уточнил мэр.

Он добавил, что сейчас в Киеве таких больниц 7: 3 для взрослых, 2 - для детей и 2 - для беременных.

"Отдельно хочу отметить, средства защиты и тесты мы передаем в первую очередь этим больницам", - отметил мэр.

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