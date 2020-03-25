"Не опорная больница", - Кличко прокомментировал сообщение об отказе врачей обслуживать пациентов с коронавирусом
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .
Виталий Кличко на брифинге ответил на вопрос журналистов относительно 8-й клинической больницы Киева.
Он прокомментировал сообщение журналистки Татьяны Даниленко, которая заявила, что больница отказалась принимать пациентов с подозрением на коронавирус, а главный врач забаррикадировался в собственном кабинете:
"Хочу еще раз подчеркнуть, что 8-я больница не входит в перечень больниц, которые определены, как опорные".
"Как опорных больниц для приема на коронавирус", - уточнил мэр.
Он добавил, что сейчас в Киеве таких больниц 7: 3 для взрослых, 2 - для детей и 2 - для беременных.
"Отдельно хочу отметить, средства защиты и тесты мы передаем в первую очередь этим больницам", - отметил мэр.
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