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Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности

"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности


фото: rbc.ua
НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал цены на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2020 года, для промышленных потребителей и других субъектов

Об этом сообщается на сайте НАК .

"Нафтогаз" предлагает газ по цене 4069 - 4614 грн / тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на март 2020 года, в апреле цены вырастут на 0,2-2,2% в зависимости от условий поставки.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены для промышленных потребителей и других субъектов на март 2020 года на 12-15% к 3981 - 4606 грн / тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

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