"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности
Об этом сообщается на сайте НАК .
"Нафтогаз" предлагает газ по цене 4069 - 4614 грн / тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).
По сравнению с ценами на март 2020 года, в апреле цены вырастут на 0,2-2,2% в зависимости от условий поставки.
Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены для промышленных потребителей и других субъектов на март 2020 года на 12-15% к 3981 - 4606 грн / тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).
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