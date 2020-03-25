"Борітеся-поборете!": в Минздраве призвали к самоизоляции и показали рисунок с Шевченко в маске
25 марта, 2020, 08:56
В телеграмм-канале Министерства здравоохранения призыв к самоизоляции проиллюстрировали портретом Тараса Шевченко в маске
Рисунок размещен в телеграмм-канале МЗ " Коронавирус_инфо ".
"Доброе утро, страна! Сегодня тот день, когда можно спасти человечество, не выходя из дома! Заботьтесь о себе и своих близких. Будьте здоровы! # StopКоронавiрус", - говорится в сообщении.
Сообщение проиллюстрировано рисунком со словами "Борітеся-поборете!", на котором Тарас Шевченко изображен в медицинской маске.
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