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Espreso.tvОбществоПравительство предлагает закрытия границ для пассажирского пересечения в оба направления, - Шмыгаль

Правительство предлагает закрытия границ для пассажирского пересечения в оба направления, - Шмыгаль


фото: reuters
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что правительство предлагает до конца пятницы остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны

Об этом он заявил во время брифинга правительства, передает Еспресо.TV .

"Предлагается Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел разработать и безотлагательно подать предложения по закрытию границ Украины для любого пассажирского сообщения или пересечения. К концу пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны. Прошу такое предложение разработать, проработать, согласовать и вынести, чтобы мы это решение утвердили ", - заявил премьер-министр Шмыгаль.

  • Напомним, Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей стране и продолжил карантин до 24 апреля.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что из-за карантина субсидии в Украине , чтобы поддержать население, увеличат в среднем на 300 грн.

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