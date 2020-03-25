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Espreso.tvОбществоПравительство поручило Минэкономики мониторить цены на первоочередные продукты

Правительство поручило Минэкономики мониторить цены на первоочередные продукты


фото: reuters
Кабинет Министров Украины поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести мониторинг цен на товары социального назначения, в частности на продукты первой необходимости

Такое решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV

"Правительство поручило определить и, при необходимости, обновить список продуктов социального назначения, Минэкономики провести мониторинг цен на такие продукты, мы об этом говорили, чтобы сейчас сделать невозможным спекулятивный рост цен на продукты, которые являются товарами социального значения", - заявил премьер -министр Денис Шмыгаль.

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