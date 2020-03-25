Правительство поручило Минэкономики мониторить цены на первоочередные продукты
25 марта, 2020, 16:26
Кабинет Министров Украины поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести мониторинг цен на товары социального назначения, в частности на продукты первой необходимости
Такое решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV
"Правительство поручило определить и, при необходимости, обновить список продуктов социального назначения, Минэкономики провести мониторинг цен на такие продукты, мы об этом говорили, чтобы сейчас сделать невозможным спекулятивный рост цен на продукты, которые являются товарами социального значения", - заявил премьер -министр Денис Шмыгаль.
- Напомним, на днях сеть супермаркетов АТБ предупредила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-