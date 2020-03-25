Правительство назначило заместительницу Новосад и.о. министра образования

25 марта, 2020, 14:54

Любомиру Мандзий назначили исполняющей обязанности министра образования, до этого должность занимал первый заместитель Анны Новосад Владимир Полюхович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение правительства.

"Временно возложить обязанности министра образования и науки Украины на Мандзий Любомиру Степановну, которая сейчас является заместителем министра образования и науки", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Справка:

Осенью 2019 Мандзий стала заместителем министра Анны Новосад. Она родилась в 1973 году во Львовской области, окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "география". С 2016-го по 2019 год была директором департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019-го возглавила управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

До этого, с 10 марта, обязанности главы Минобразования временно исполнял первый заместитель министра Юрий Полюхович.

Напомним, 4 марта министр образования и науки Анна Новосад отказалась работать в новом правительстве и подала в отставку с поста министра образования

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