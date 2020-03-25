Правительство назначило заместительницу Новосад и.о. министра образования
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение правительства.
"Временно возложить обязанности министра образования и науки Украины на Мандзий Любомиру Степановну, которая сейчас является заместителем министра образования и науки", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Справка:
Осенью 2019 Мандзий стала заместителем министра Анны Новосад. Она родилась в 1973 году во Львовской области, окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "география". С 2016-го по 2019 год была директором департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019-го возглавила управления Государственной службы качества образования во Львовской области.
До этого, с 10 марта, обязанности главы Минобразования временно исполнял первый заместитель министра Юрий Полюхович.
Напомним, 4 марта министр образования и науки Анна Новосад отказалась работать в новом правительстве и подала в отставку с поста министра образования
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