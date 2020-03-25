Порошенко обратился к Зеленскому с требованием отказаться от создания "консультативного совета" с главарями террористов

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook .

"Европейская Солидарность как украинская государственная оппозиция подставила плечо власти в противодействии коронавируса. Поддержала ее инициативе и подала свои предложения. В том числе и об источниках наполнения резервного фонда для преодоления последствий пандемии. Мы обнародовали план ключевых стратегических решений для спасения экономики, так и не дождавшись ничего подобного от правительства Владимира Зеленского. При этом мы не выпускаем из поля зрения те красные линии, которые ему совместно с неравнодушным общественностью наметили еще в прошлом году. Согласиться на создание так называемого консультативного совета - значит преступить и зайти слишком далеко за эти линии. Это значит действовать вопреки национальным интересам Украины. Это значит легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора - признать посредником и дать ей шанс избавиться санкций ", - написал пятый президент Украины.

Он добавил, что кто бы не поставил формальный подпись под продиктованным из Кремля протоколом о создании такого "совета", "ответственность за это ляжет на Зеленского".

"Поэтому публично обращаюсь именно к нему с категорическим требованием отказаться от задуманного и не соглашаться на создание" консультативного совета ", - написал Порошенко.

Власти все силы должны концентрировать на борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом, а не предавать Украину, безразлично как, сознательно или просто из-за неспособности осознать очевидное.

Порошенко подчеркнул, что сейчас как никогда нужен сильный иммунитет, который бы надежно защищал украинский государственный организм от любых попыток России поразить его.