Почти 60% украинцев останутся без денег для существования уже через месяц жесткого карантина, - опрос
Об этом сообщает опроса исследовательской компании Градус.
Респондентам задавали вопрос: на сколько времени у вас хватит денежных ресурсов, учитывая возможность введения жесткого карантина?
По данным опроса восточный регион страны имеет наименьший уровень финансовых запасов - половина респондентов выдержат не более двух недель.
Киев и Западный регион имеют наибольшую долю людей, которые выдержат больше месяца.
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6,9% опрошенных ответили, что денег хватит на несколько дней или меньше
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12% ответили, что денег хватит на одну неделю
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5,7% - на три недели
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16,8% - на две недели
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15,5% - на четыре недели или меньше
В целом 57% ответили, что деньги закончатся менее чем через месяц.
Более чем на полгода имеют накоплений 4,3% украинцев. На полгода-2%.
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