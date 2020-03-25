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Espreso.tvОбществоПочти 60% украинцев останутся без денег для существования уже через месяц жесткого карантина, - опрос

Почти 60% украинцев останутся без денег для существования уже через месяц жесткого карантина, - опрос


фото: reuters
57% украинцев в условиях жесткого карантина останутся без денег на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% - на полгода и больше

Об этом сообщает опроса исследовательской компании Градус.

Респондентам задавали вопрос: на сколько времени у вас хватит денежных ресурсов, учитывая возможность введения жесткого карантина?

По данным опроса восточный регион страны имеет наименьший уровень финансовых запасов - половина респондентов выдержат не более двух недель.

Киев и Западный регион имеют наибольшую долю людей, которые выдержат больше месяца.

  • 6,9% опрошенных ответили, что денег хватит на несколько дней или меньше

  • 12% ответили, что денег хватит на одну неделю

  • 5,7% - на три недели

  • 16,8% - на две недели

  • 15,5% - на четыре недели или меньше

В целом 57% ответили, что деньги закончатся менее чем через месяц.

Более чем на полгода имеют накоплений 4,3% украинцев. На полгода-2%.

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