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Espreso.tvСпортПервый теннисист-профессионал заболел коронавирусом

Первый теннисист-профессионал заболел коронавирусом


фото: Getty Images
Первым теннисистом-профессионалом, который заразился коронавирусом, стал бразилец Тьяго Сейбот-Вайлд

Об этом сообщает btu.org.ua .

Теннисист признался, что почувствовал себя плохо 10 дней назад. Сейчас он находится в изоляции и чувствует улучшение здоровья.

"Я уже неделю нахожусь в самоизоляции. Я забочусь о себе и придерживаюсь всех рекомендаций врачей. Пусть это будет для вас напоминанием, что нужно сидеть дома, заботиться о людях, которых вы любите, и помогать нам всем, чтобы вирус не распространялся дальше. Оставайтесь дома и берегите себя ", - сказал спортсмен.

Тьяго Сейбот-Уайлд стал первым профи-теннисистом, который заразился коронавирусом. В марте этого года он выиграл свой первый турнир ATP, обыграв в Сантьяго в финале Каспера Руда.

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