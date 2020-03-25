Первый теннисист-профессионал заболел коронавирусом

25 марта, 2020, 19:05

Первым теннисистом-профессионалом, который заразился коронавирусом, стал бразилец Тьяго Сейбот-Вайлд

Об этом сообщает btu.org.ua .

Теннисист признался, что почувствовал себя плохо 10 дней назад. Сейчас он находится в изоляции и чувствует улучшение здоровья.

"Я уже неделю нахожусь в самоизоляции. Я забочусь о себе и придерживаюсь всех рекомендаций врачей. Пусть это будет для вас напоминанием, что нужно сидеть дома, заботиться о людях, которых вы любите, и помогать нам всем, чтобы вирус не распространялся дальше. Оставайтесь дома и берегите себя ", - сказал спортсмен.

Тьяго Сейбот-Уайлд стал первым профи-теннисистом, который заразился коронавирусом. В марте этого года он выиграл свой первый турнир ATP, обыграв в Сантьяго в финале Каспера Руда.

25 марта знаменитый теннисист Роджер Федерер выделил 1 млн швейцарских франков на поддержку уязвимых семей в Швейцарии.