Первый теннисист-профессионал заболел коронавирусом
Об этом сообщает btu.org.ua .
Теннисист признался, что почувствовал себя плохо 10 дней назад. Сейчас он находится в изоляции и чувствует улучшение здоровья.
"Я уже неделю нахожусь в самоизоляции. Я забочусь о себе и придерживаюсь всех рекомендаций врачей. Пусть это будет для вас напоминанием, что нужно сидеть дома, заботиться о людях, которых вы любите, и помогать нам всем, чтобы вирус не распространялся дальше. Оставайтесь дома и берегите себя ", - сказал спортсмен.
Тьяго Сейбот-Уайлд стал первым профи-теннисистом, который заразился коронавирусом. В марте этого года он выиграл свой первый турнир ATP, обыграв в Сантьяго в финале Каспера Руда.
- 25 марта знаменитый теннисист Роджер Федерер выделил 1 млн швейцарских франков на поддержку уязвимых семей в Швейцарии.
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