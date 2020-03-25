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Espreso.tvСпортОлимпийская чемпионка назвала перенос Игр-2020 карой Божьей за оскорбление России

Олимпийская чемпионка назвала перенос Игр-2020 карой Божьей за оскорбление России


фото: Getty Images
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина назвала перенос Олимпиады-2020 наказанием за оскорбление России, которую отстранили от Игр в Токио

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

По словам Хоркиной, такая ситуация сложилась из-за того, что Международный олимпийский комитет отстранил Россию от Игр-2020 из-за систематического нарушения антидопинговых правил.

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"На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было оскорблять Россию, в том числе и наших спортсменов. Ведь не зря в нашем гимне поется, что нашу землю сохраняет Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивание. на мой взгляд, это какая-то кара Божья ", - сказала Хоркина.

41-летняя Светлана Хоркина является олимпийской чемпионкой 1996 и 2000 годов. Она была депутатом Госдумы от "Единой России".

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