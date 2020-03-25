Олимпийская чемпионка назвала перенос Игр-2020 карой Божьей за оскорбление России
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .
По словам Хоркиной, такая ситуация сложилась из-за того, что Международный олимпийский комитет отстранил Россию от Игр-2020 из-за систематического нарушения антидопинговых правил.
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"На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было оскорблять Россию, в том числе и наших спортсменов. Ведь не зря в нашем гимне поется, что нашу землю сохраняет Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивание. на мой взгляд, это какая-то кара Божья ", - сказала Хоркина.
41-летняя Светлана Хоркина является олимпийской чемпионкой 1996 и 2000 годов. Она была депутатом Госдумы от "Единой России".
- 24 марта президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка обнародовал обращение относительно переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса.
- Также 24 марта стало известно, что Япония согласилась перенести Олимпиаду-2020 , при условии, что Игры в Токио состоятся в 2021 году.
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