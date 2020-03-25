Оккупанты обстреляли участок разведения сил "Богдановка-Петровское"
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскимио договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрела. Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север.
Кроме этого, противник из стрелкового оружия совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское.
Вчера, 24 марта, потерь среди военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.
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