Оккупанты обстреляли участок разведения сил "Богдановка-Петровское"

25 марта, 2020, 07:52

24 марта вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскимио договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрела. Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север.

Кроме этого, противник из стрелкового оружия совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское.

Вчера, 24 марта, потерь среди военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.