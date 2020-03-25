Облегчить уплату коммуналки, бороться со спекуляцией: экс-нардеп Ильенко назвал ожидания от государства в условиях эпидемии

25 марта, 2020, 16:48

Нардеп VIII созыва Андрей Ильенко заявил, что государство в условиях эпидемии коронавируса должно облегчить уплату коммуналки и бороться со случаями спекуляции

Об этом Ильенко заявил в эфире Еспресо.TV.

"Я считаю, то если не полная отмена, то какое-то существенное облегчение по уплате коммуналки должно быть. Так же надо принимать решение, которые бы сегодня касались вообще того, что касается первоочередных вещей", - сказал Ильенко.

Экс-нардеп отметил недопустимость спекуляции в условиях эпидемии, заявив, что бороться с такими явлениями должно государство.

"Мы видим, что продуктовые сети повышают цены на борщевой набор, продукты первой необходимости. Здесь должна быть определенная государственная политика регулирования этих вещей. Государство должно, по крайней мере бороться с откровенной спекуляцией", - сказал Ильенко.

Напомним, Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей стране и продолжил карантин до 24 апреля.

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