Обладатель "Золотого мяча" спасается от коронавируса луком и чесноком

25 марта, 2020, 11:41

Обладатель "Золотого мяча" Христо Стоичков признался, что спасается от коронавируса с помощью домашней изоляции, лука и чеснока

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

По словам болгарина, который играл в 1990 - 1995 и 1996 - 1997 годах играл за "Барселону", он защищает себя от вируса с помощью домашней изоляции, а также ест много лука и чеснока.

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"Домашняя изоляция помогает нам. Я им много чеснока и лука, пью горячую воду и принимаю длительные ванны, чтобы защитить себя от этого вируса. Со мной моя жена и 80-летняя теща, о которой мы должны заботиться больше всего. Моя дочь живет неподалеку, но я не видел своего внука уже неделю. Нам нельзя рисковать. Эта инфекция передается очень легко ", - сказал Стоичков.

54-летний Христо Стоичков стал обладателем "Золотого мяча" в 1994 году, когда помог сборной Болгарии выйти в полуфинал чемпионата мира.

26 февраля защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что на клубной базе футболистам дают есть лук и чеснок, чтобы они не заразились коронавирусом .