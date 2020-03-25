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Espreso.tvОбществоОАСК открыл дело из-за того, что Ермак не подал декларацию за 2019 год

ОАСК открыл дело из-за того, что Ермак не подал декларацию за 2019 год

Окружной административный суд Киева открыл производство за неподачу декларации Андреем Ермаком как кандидатом на должность главы Офиса президента

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело открыли по иску внефракционного народного депутата Антона Полякова к главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александру Новикову.

Истец просит суд обязать руководителя НАПК предоставить предписание президенту Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования. Депутат просит выяснить причины неподачи Ермаком как кандидатом на должность главы ОП декларации за 2019 год.

Среди других требований иска - признать такое бездействие главы НАПК противоправным.

Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Напомним, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта 2020 года приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 выпуска) в ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн.

Ермак также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн.

В общем, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн.

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