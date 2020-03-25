Нардепы-"слуги" призвали однопартийцев поддержать "антиколомойский" закон о национализации ПриватБанка. СПИСОК

25 марта, 2020, 15:49

Группа депутатов от фракции "Слуга народа" призвала однопартийцев проголосовать за законопроект №3260, что сделает невозможным передачу ПриватБанка назад Коломойскому и разблокирует кредит МВФ

Соответствующее заявление депутаты от вракции "Слуга народа" обнародовали в Facebook.

"Мы, народные депутаты Украины, члены фракции" Слуга народа ", призываем коллег по фракции и парламенту поддержать законопроект №3260, что сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации / ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из государственного бюджета их предыдущим владельцам. Этот законопроект снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованной нагрузки на Государственный бюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса ", - написал депутат "слуга" Дмитрий Гурин.

Он отметил, что на сегодня принятие соответствующего закона - это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта.

Депутаты призвали Комитет по вопросам финансов немедленно рассмотреть законопроект, чтобы как можно быстрее рассмотреть его в ВР.

"Также обращаемся к коллегам по фракции и парламенту с призывом поддержать спасительный для нашей страны законопроект и в знак солидарности с нами разместить это заявление у себя на страницах в соцсетях", - говорится в заявлении.

Сейчас к заявлению присоединились следующие нардепы от фракции "Слуга народа" Егор Чернев, Дмитрий Гурин, Елизавета Богуцкая, Игорь Васильев, Лада Булах, Елизавета Ясько, Татьяна Цыба, Никита Потураев, Александр Мариковский, Иван Юнаков, Анна Бондарь, Марина Бардина, Анастасия Красносельская и Виталий Безгин.

Напомним, 24 марта представители Международного валютного фонда утвердили окончательный вариант текста законопроекта, который призван не допустить возвращения национализированных банков бывшим владельцам, и является обязательным требованием для получения Украиной финансовой помощи

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