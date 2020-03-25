Над Черным морем возле оккупированного Крыма пропал российский истребитель Су-27
25 марта, 2020, 23:14
В среду, 25 марта, над Черным морем пропал российский самолет-истребитель Су-27
Об этом сообщает российское издание "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным россиян, самолет исчез с радаров около 20:10 в 50 км от оккупированной Феодосии, а в 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка.
Сейчас оккупанты ищут самолет и пилота с помощью авиации и кораблей. К поиску привлекли и гражданские суда, находившиеся в районе исчезновения самолета.
- Напомним, в этот же день в Краснодарском крае РФ разбился российский военно-учебный самолет L-39, пилот погиб.
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