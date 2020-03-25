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Espreso.tvОбществоНа заседании Трехсторонней группы в Минске решения о консультативном совете не будут принимать, - вице-премьер Резников

На заседании Трехсторонней группы в Минске решения о консультативном совете не будут принимать, - вице-премьер Резников


фото: kmr.gov.ua
25 марта на заседании ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое состоится в формате видеосвязи, не будет принято решение о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

"ТКГ происходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они сегодня продолжаются", - сказал Резников в распространенном комментарии, отвечая на вопрос, будет ли принято решение о создании такого консультативного совета на заседании ТКГ в среду.

  • Напомним, в Минске договорились о создании органа, фиксирующего субъектность ОРДЛО
  • Общественные активисты записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости подписания данного документа

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