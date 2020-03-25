На карантине за рубежом находится 152 украинцев, - МОЗ

25 марта, 2020, 13:24

На карантине в разных странах находится 152 украинца, 6 украинских граждан полностью выздоровели от коронавирусной инфекции

Об этом сообщает Минздрав.

"По информации Министерства иностранных дел за рубежом есть 18 инфицированных украинцев. Подчеркиваем, они находятся за пределами территории Украины. На карантине в разных странах находится 152 украинца. Уже 6 украинских граждан полностью выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них - в Польше один человек, в Италии один человек, в Японии четыре ", - говорится в сообщении МОЗ.

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