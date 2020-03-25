Макгрегор выделил 1 млн евро для борьбы с коронавирусом в Ирландии

25 марта, 2020, 20:01

Ирландский боец Конор Макгрегор выделил 1 млн евро на борьбу с коронавирусом на родине

Об этом ирландец сообщил в twitter.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Культовый спортсмен поделился скриншотами с частной переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

"Сегодня я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму 1 млн евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер", - написал Конор Макгрегор.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA - Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020

25 марта знаменитый теннисист Роджер Федерер выделил 1 млн швейцарских франков на поддержку наиболее уязвимых семей в Швейцарии.

Напомним, 5 марта Флойд Мейвезер заявил, что готов встретиться с бойцами смешанных единоборств ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым за $ 600 млн.