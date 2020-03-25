 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМакгрегор выделил 1 млн евро для борьбы с коронавирусом в Ирландии

Макгрегор выделил 1 млн евро для борьбы с коронавирусом в Ирландии


фото: Getty Images
Ирландский боец Конор Макгрегор выделил 1 млн евро на борьбу с коронавирусом на родине

Об этом ирландец сообщил в twitter.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Культовый спортсмен поделился скриншотами с частной переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

"Сегодня я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму 1 млн евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер", - написал Конор Макгрегор.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 марта, 2020 среда

больше новостей

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать