Макгрегор выделил 1 млн евро для борьбы с коронавирусом в Ирландии
25 марта, 2020, 20:01
Ирландский боец Конор Макгрегор выделил 1 млн евро на борьбу с коронавирусом на родине
Об этом ирландец сообщил в twitter.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.
Культовый спортсмен поделился скриншотами с частной переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.
"Сегодня я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму 1 млн евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер", - написал Конор Макгрегор.
Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020
Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA
- 25 марта знаменитый теннисист Роджер Федерер выделил 1 млн швейцарских франков на поддержку наиболее уязвимых семей в Швейцарии.
- Напомним, 5 марта Флойд Мейвезер заявил, что готов встретиться с бойцами смешанных единоборств ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым за $ 600 млн.
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