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Espreso.tvСпортКитайские футбольные клубы начали подготовку к началу сезона

Китайские футбольные клубы начали подготовку к началу сезона


фото: Getty Images
Футбольные клубы начали подготовку к старту нового футбольного сезона, который был отложен из-за коронавируса в стране

Об этом сообщает Reuters .

По информации источника, китайские команды с понедельника уже постепенно вернулись к тренировкам и сейчас ждут решения властей о старте чемпионата.

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Не исключено, что чемпионат Китая по футболу может стартовать в середине апреля, если в стране не будет новой вспышки болезни.

  • Напомним, 24 марта УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
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