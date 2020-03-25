Китайские футбольные клубы начали подготовку к началу сезона
25 марта, 2020, 18:16
Футбольные клубы начали подготовку к старту нового футбольного сезона, который был отложен из-за коронавируса в стране
Об этом сообщает Reuters .
По информации источника, китайские команды с понедельника уже постепенно вернулись к тренировкам и сейчас ждут решения властей о старте чемпионата.
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Не исключено, что чемпионат Китая по футболу может стартовать в середине апреля, если в стране не будет новой вспышки болезни.
- Напомним, 24 марта УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
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