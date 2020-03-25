Китайские футбольные клубы начали подготовку к началу сезона

25 марта, 2020, 18:16

Футбольные клубы начали подготовку к старту нового футбольного сезона, который был отложен из-за коронавируса в стране

Об этом сообщает Reuters .

По информации источника, китайские команды с понедельника уже постепенно вернулись к тренировкам и сейчас ждут решения властей о старте чемпионата.

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Не исключено, что чемпионат Китая по футболу может стартовать в середине апреля, если в стране не будет новой вспышки болезни.