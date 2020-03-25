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Espreso.tvОбществоКиевстар предложил свои данные для поиска очагов распространения коронавируса

Киевстар предложил свои данные для поиска очагов распространения коронавируса


фото: ukrinform
Мобильный оператор Киевстар предложил Министерству цифровой трансформации предоставить неперсонифицированную информацию об абонентах для выявления потенциальных источников распространения коронавируса

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Алгоритмы оператора позволяют выявить количество абонентов, которые вернулись в Украину из-за границы и их возможные географические контакты.

Данные о потреблении мобильного и интернет-трафика могут свидетельствовать о поведенческих трендах и привычках. На основе этой информации можно вычислить корреляцию между перемещением населения и случаями заражения.

В компании подчеркнули, что не отслеживают действия абонентов, и соблюдают законы Об информации и О защите персональных данных.

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