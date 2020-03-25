Киевстар предложил свои данные для поиска очагов распространения коронавируса
25 марта, 2020, 17:07
Мобильный оператор Киевстар предложил Министерству цифровой трансформации предоставить неперсонифицированную информацию об абонентах для выявления потенциальных источников распространения коронавируса
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Алгоритмы оператора позволяют выявить количество абонентов, которые вернулись в Украину из-за границы и их возможные географические контакты.
Данные о потреблении мобильного и интернет-трафика могут свидетельствовать о поведенческих трендах и привычках. На основе этой информации можно вычислить корреляцию между перемещением населения и случаями заражения.
В компании подчеркнули, что не отслеживают действия абонентов, и соблюдают законы Об информации и О защите персональных данных.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-